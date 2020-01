RTL gaat Baantjer niet ondertitelen op tv na aanpassing geluidskwaliteit

Het platte Amsterdamse accent in Baantjer: Het begin was voor een aantal kijkers onverstaanbaar maar goed nieuws voor de fans: RTL heeft de geluidskwaliteit aangepast, ondertiteling is niet meer nodig. Dat laat een woordvoerder van de zender weten aan deze site.

Kijkers klaagden maandag, toen de eerste twee afleveringen werd uitgezonden, massaal op social media over het accent van onder anderen acteur Tygo Gernandt. Volgens sommigen was hij niet te verstaan. Volgens RTL was de geluidskwaliteit van de uitzendingen ‘niet optimaal’.

Eerder liet RTL nog weten de kritiek ter harte te nemen en de serie te zullen ondertitelen. Nu is het geluid hersteld, aldus de zender. ,,We hebben het uitgezocht en de kwaliteit van de komende afleveringen is goed, waardoor ondertiteling niet meer nodig is”, aldus de woordvoerder. ,,Maar mochten kijkers graag gebruik willen maken van ondertiteling, dan kunnen ze dit inschakelen via Teletekstpagina 888. Bij Videoland is er ook een ondertiteling-optie”.