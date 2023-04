‘RTL had de ingreep van Tijl Beckand bij De verraders moeten uitzenden’

AD Media podcastHet vaste panel neemt de programmering van RTL onder de loep. De programma’s zijn weinig vernieuwend en te lang is de conclusie. In coronatijd was dat prima, maar nu moet directeur Peter van der Vorst toch echt schakelen voor hij rechts wordt ingehaald door SBS6.

Ook De verraders duurt zonder reclame een uur en twintig minuten! En er had in de montage een andere keuze gemaakt moeten worden. Na navraag bij Tijl Beckand bleek dat hij niet lijdzaam had toegezien, bij het heftige ronde-tafelgesprek, maar wél had ingegrepen. Conclusie: ,,RTL had de ingreep van Tijl Beckand in De verraders moeten uitzenden!”

Daarnaast aandacht voor de documentaire Kees vliegt uit, een terugblik op het gesprek tussen Beau en Aicha Marghadi, de laatste Avondshow van Arjen Lubach en de sfeer bij Vandaag Inside. Angela de Jong neemt vast een voorschot op de AD Media Prijzen van 2023 en brengt Tom Waes onder de aandacht via het nieuwe programma van Jasper Krabbe in Angela’s Etalage. Kan het opzichtiger? Oh... En het radiohoekje is wederom aanwezig!

Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm Tijl Beckand bij De verraders. © RTL