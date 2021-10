RTL-kijkcijferhit De Verraders krijgt nieuwe spelregels

Het televisieprogramma De Verraders krijgt nieuwe spelregels. Deelnemers die in het vervolg ‘s nachts ‘vermoord’ worden door de verraders, kunnen tóch in het spel blijven. Daarnaast is de uitkomst van het spel iets anders: de uiteindelijke buit kan nooit meer worden verdeeld tussen Verraders en Getrouwen.

Hoe zat het ook alweer? De Verraders kwam vorig jaar voor het eerst op televisie bij RTL 4. Een spel waarin achttien bekende Nederlanders strijden om een zilverschat die kan oplopen tot 50 kilo zilver. Die zilverstaven zijn te verdienen tijdens opdrachten, maar na elke aflevering vallen er twee kandidaten af. Onder de deelnemers gaan namelijk verraders schuil die de buit niet willen delen. Zij zetten de groep tegen elkaar op en ‘vermoorden’ elke nacht een medekandidaat. De overige deelnemers - de Getrouwen - weten niet wie de Verraders zijn en moeten hen zo snel mogelijk zien te ontmaskeren. Voordat een Getrouwe ‘s nachts ‘vermoord’ wordt, moet er aan de Ronde Tafel eerst een potentiele verrader weggestemd worden. Uiteindelijk strijden de laatste drie finalisten om de zilverschat.



Videoland komt rond kerst met een nieuw seizoen, waarin twaalf (in plaats van achttien) kandidaten meedoen. In deze reeks, gepresenteerd door Art Rooijakkers, introduceren de makers de zogenoemde ‘wapenkamer’, een kamer met geheime luikjes. Achter zo’n luikje kan een schild liggen dat de deelnemer beschermt tegen de nachtelijke ‘moordpartij’ van de Verraders. Het schild is te verdienen tijdens een groepsopdracht.



In de vorige editie was er óók al een schild te verdienen dat tijdens de Ronde Tafel werd uitgereikt. De geluksvogel wist dan al dat hij ‘s nachts niet vermoord kon worden. Het grote verschil is nu dat de uitreiking van het schild geheim blijft. Pas ná het Ronde Tafel-gesprek gaan de kandidaten, die de groepsopdracht hebben gewonnen, één voor één naar de wapenkamer. Wie daar een schild achter een luikje vindt, houdt dat geheim en kan ‘s nachts niet ‘vermoord’ worden.

Lees ook Kijkcijferhit De Verraders verkocht aan Amerika en Engeland

Slinkse strategieën

Het kan dus zomaar gebeuren dat De Verraders ‘s nachts een kandidaat elimineren die door zijn schild tóch in het spel mag blijven en doodleuk aan het ontbijt verschijnt. Het schild kan zo de slinkse strategieën van de verraders dwarsbomen.



Ook de finale is anders. ,,Anders dan vorig jaar wordt het zilver verdeeld door het kamp (Getrouwen of Verraders) dat na de laatste Ronde Tafel in de meerderheid is. Een uitkomst als vorig jaar, waarin een Verrader (Samantha Steenwijk) en een Getrouwe (Chatilla van Grinsven) het zilver delen is daarmee dus niet meer mogelijk”, zegt Marc Pos, de bedenker van De Verraders die het programma verder ontwikkelde met Jasper Hoogendoorn (IDTV) en RTL. ,,Je leert altijd veel van een eerste seizoen. Jasper en ik blijven het format als een Zwitsers uurwerk finetunen.”

Volledig scherm Marc Pos bedacht De Verraders © Brunopress

De Verraders trok dit voorjaar gemiddeld 2 miljoen kijkers per aflevering. De kijkcijferhit bleef niet onopgemerkt in het buitenland en is verkocht aan NBC Amerika, BBC Engeland en VTM België. Inmiddels is er ook interesse vanuit Azië en Scandinavië. De opnames van het reguliere tweede seizoen, met achttien kandidaten, starten volgende maand. Dat seizoen wordt opnieuw gepresenteerd door Tijl Beckand.