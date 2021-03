RTL: Martijn Koning blijft welkom

Martijn Koning schuift regelmatig aan in de talkshows bij Jinke en Beau. De cabaretier verzorgt in 2019 de oudejaarsconference voor de zender. Zijn korte politieke speech richting Baudet viel gisteravond volkomen verkeerd. Vriend en vijand viel over de Amsterdammer die een dag later ronduit stelde ‘Baudet te willen raken’.



,,En dat is gelukt. Ik had ook echt ontzettend zin om dit stuk te doen. Een unieke kans om zo iemand te kunnen toespreken”, aldus Koning die Baudet tijdens zijn optreden weg zag lopen. Na de uitzending brak volgens Koning ‘de pleuris uit’ en maakte hij een statement dat RTL noch Jinek van de inhoud van zijn stukje wisten. ,,Zij wisten echt niet wat ik ging zeggen.”