RTL schort samenwerking op met The Voice-coach Ali B

RTL stopt de samenwerking met Ali B gedurende het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland . Vandaag werd bekend dat er een tweede aangifte is gedaan tegen de rapper in het kader van de zedenzaak rond het RTL 4-programma.

RTL nam het besluit gisteren al en laat weten dat dit niet te maken heeft met de nieuwe aangifte. Er lag al een eerdere aangifte tegen de artiest, die alle aantijgingen ontkent. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt dat er een tweede ‘Voice-gerelateerde’ aangifte ligt.

Bronnen rond het onderzoek zeggen dat het ook nu gaat om aangifte tegen Ali B. Het gaat om een zedendelict. Advocaat Bart Swier bevestigt dat er een tweede aangifte tegen zijn cliënt ligt, ook nu ontkent Ali B. de beschuldiging. Waar de aangifte precies over gaat, is onbekend. Eveneens is onduidelijk van wie de aangifte komt. De slachtoffers zouden morgen in het Youtube-programma BOOS vertellen over wat hen is overkomen.

Ali B., Jeroen Rietbergen en Marco Borsato

Programmamaker Tim Hofman van BOOS deed maandenlang onderzoek naar misstanden bij The Voice of Holland. Daarbij vallen steeds de namen van Ali B., bandleider Jeroen Rietbergen en ook Marco Borsato. Tegen laatstgenoemde ligt ook al een aangifte wegens grensoverschrijdend gedrag, maar dat zou een incident zijn dat los staat van The Voice.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van ‘seksuele aard’ gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

