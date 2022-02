RTL, Talpa en NPO praten met politiek over grensoverschrijdend gedrag

Voor het rondetafelgesprek in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tien gasten, verdeeld over drie blokken, uitgenodigd. Zoals bekend is het onderzoek naar de misstanden rond The Voice of Holland nog in volle gang. De top vanuit de media bestaat uit Sven Sauvé (RTL), Paul Römer (Talpa Network), Frederieke Leeflang (NPO) en Manon van der Hoek, voorzitter van Nederlandse Content Producenten (NCP).

De commissieleden, Ingrid Michon-Derkzen (VVD), Jeanet van der Laan (D66) en Lucille Werner (CDA) spreken eveneens met vertegenwoordigers van diverse meldpunten. Janke Dekker zit namens Meldpunt Mores aan tafel, Rosa Jansen is er van Slachtofferhulp Nederland en Willy van Berlo komt vanuit Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. In het eerste blok schuiven zangeres Aafke Romeijn, bestuurder FNV Media en Cultuur Andrée Ruiters en talentscout en coach Basja Chanowski aan. Aafke Romeijn was twee weken geleden een van de initiatiefnemers van de open brief aan de muziekindustrie met voorstellen voor verbetering op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Centraal meldpunt

De brief werd ondertekend door dertig artiesten die wezen op een verkeerde cultuur, die misstanden mogelijk maakt. ,,Zolang we het vanzelfsprekend vinden dat een publisher ons aanmoedigt om ’s avonds naar het huis van een producer te gaan om met een fles wijn te gaan opnemen in zijn slaapkamerstudio, dan klopt er iets niet. Want dat is nu wel hoe het in onze industrie gaat’’, stelde Romeijn, die een paar jaar geleden zelf iets vervelends overkwam. De zangeressen pleiten voor onafhankelijke vertrouwenspersonen, trainingen en voorlichting aan zowel mannen als vrouwen en een centraal meldpunt voor ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Basja Chanowski kan daar een rol van betekenis in spelen. Ze liep jarenlang rond achter de schermen bij vele programma’s waaronder The Voice of Holland. Niet in dienst van Talpa, maar als talentscout en coach van haar eigen bedrijf. Ze stond bij The Voice uit eigen beweging zo’n veertig deelnemers bij en zou graag zien dat producenten en zenders hun verantwoordelijkheid nemen. ,,De politiek wil graag een situatieschets van hoe het nu geregeld is. Ik kan daar wel over vertellen en ook een oplossing aandragen”, aldus Chanowski die voor een professionele aanpak pleit bij de werkgevers. ,,Zowel aan de voorkant qua informeren als in de begeleiding van talenten en kandidaten.”

