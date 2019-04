RTL trekt per direct stekker uit talkshow Robert Jensen

updateRTL 5 trekt wegens tegenvallende kijkcijfers per direct de stekker uit de talkshow van Robert Jensen. Dat heeft de 46-jarige presentator zelf bekendgemaakt. De slotaflevering van het praatprogramma trok gisteren 122.000 kijkers. Jensen en zijn als spraakmakend aangekondigde show zijn in totaal zeven maanden op de buis geweest.

Volgens Jensen keert hij zeer waarschijnlijk niet meer in de traditionele vorm (met een talkshow) terug op televisie. Hij gaat verder op internet. ,,Dat ik stop, zie ik niet als een einde maar als een nieuw begin. Ik ga door en ga dus in geen geval de komende twee jaar ergens op een strand zitten’’, aldus de presentator. Hij bedankt zijn kijkers voor de afgelopen 24 weken aandacht. ,,Het was lachen en het was me een eer om dit te mogen doen.’’

De terugkeer van Robert Jensen op de Nederlandse televisie was volgens de presentator knap lastig. ,,Het was een heel gedoe om dit überhaupt op de buis te krijgen. Ik wilde hoe dan ook een talkshow met een niet-links geluid. Eerst ben ik bij de publieke omroepen langsgegaan, maar daar werd ik aan het lijntje gehouden. Uiteindelijk kwam ik bij RTL terecht. Ook daar ging het niet makkelijk, maar de zender heeft toch de moed gehad om het te brengen. Daar ben ik dankbaar voor.’’

Sociale media

In zijn afscheidspraatje ging Jensen niet echt in op de magere kijkcijfers. Wel zoomde hij in op de positieve commentaren die hij de afgelopen maanden via sociale media zou hebben gekregen. ,,Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat iemand mijn show een verademing noemde, zou ik nu miljardair zijn’’, aldus Jensen. Wat volgende week bij RTL 5 op het uitzendtijdstip van Jensen te zien zal zijn, is nog onduidelijk.

De nu beëindigde talkshow was de tv-comeback van Robert Jensen die in 2017 voor de laatste keer op de buis was. Het betrof toen de reeks Jensen USA (ook bij RTL 5), waarin hij beroemde Amerikanen interviewde. In 2002 begon Jensen zijn eigen televisieprogramma JENSEN! op Yorin, waar hij samen met de provocerende sidekick Jan Paparazzi bekende mensen en zelfs supersterren uit binnen- en buitenland het hemd van het lijf vroeg. Zes jaar later besloot hij te stoppen, maar in 2009 keerde hij toch weer met een aantal afleveringen (bij RTL5) terug op tv. De show stond bekend om de controversiële gasten en pittige, soms schuine vraagstelling van Jensen.