RTL werkt aan nieuw dagelijks actualiteitenprogramma

Denker des Vaderlands begrijpt cancelen Jandino op school niet: ‘Is dit harde middel nou nodig?’

Marjan Slob, de aanstaande Denker des Vaderlands, is verbaasd dat de gemeente Arnhem een gastles van Jandino Asporaat heeft geannuleerd, omdat hij in een podcast enkele omstreden uitspraken heeft gedaan. Asporaat zou op een school komen praten over opgroeien in armoede en over het verstandig omgaan met geld. ,,Wat hebben zijn opvattingen hier nou mee te maken? Ik zie werkelijk het verband niet”, zegt Slob.