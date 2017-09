RTL7-directeur biedt Derksen en Genee in VI bloemetje aan

Het sportprogramma opende vanavond met de vraag van Genee hoe ze nu moesten beginnen. ,,Wat doen we nu? Veel mensen willen weten of we dit seizoen nog gaan afmaken'', richtte hij zich tot Derksen. Die liet weten zijn werkgever 'even goed de waarheid' te hebben verteld. ,,Ik heb ze met de rug tegen de muur gezet. Maar ze hopen dat we nog vijf jaar blijven'', zei hij met een ietwat sarcastische toon.

Genee bedankte zijn vaste tafelgast voor de 'lobby' die hij heeft opgezet. ,,Dat heb je fantastisch gedaan. Je was de grote voorvechter.'' Daarna gingen de mannen over tot de reguliere uitzending. Even later verscheen RTL-directeur Marco Louwerens met een bloemetje. Genee, die in het zonnetje werd gezet omdat hij is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster, was niet op de hoogte maar nam de bloemen in ontvangst. ,,Soms moet je dingen op een ludieke manier oplossen”, aldus Derksen die ‘in het complot zat’. ,,Ik wilde nog een mailtje sturen", grapte de RTL7-directeur.