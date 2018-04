Ruben Nicolai maakt einde aan geruchten en verlengt contract

Weer minder luiste­raars voor NPO-jongeren­zen­der 3FM

12:43 De vrije val van NPO 3FM is nog niet ten einde. De jongerenzender van de publieke omroep kon in de maanden februari en maart rekenen op een marktaandeel van 3,2 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in de eerste periode van 2018. Ter vergelijking: precies een jaar geleden stond het marktaandeel van 3FM nog op 4,8 procent.