Ruben Nicolai stopt met Lego Masters, dit is zijn opvolger

met video Splinter Chabot stopt altijd bij oorlogsmo­nu­ment: ‘Door hun stappen, kan ik zijn wie ik ben’

Splinter Chabot heeft een opvallende gewoonte wanneer hij een rondje gaat joggen, als hij bij zijn ouders is in Den Haag. De 26-jarige schrijver stopt op de terugweg dan altijd even bij het oorlogsmonument. ,,Ik kan zijn wie ik ben doordat we in Nederland in vrede leven.”

6 augustus