Ruben Nicolai stuurt appje over ‘pikante droom’ naar alle contacten Hugo Kennis: ‘Dat is mijn huisarts!’

the big showEen van spanning trillende Hugo Kennis (36) heeft gisteravond gezorgd voor de meest bewogen editie van de rubriek ‘ Send to all ’ tot nu toe in The big show . 860.000 kijkers zagen hoe presentator Ruben Nicolai een pikant WhatsAppje stuurde naar alle contacten van de tv-kok, inclusief zijn huisarts. Achteraf gezien vond hij het tóch leuk.

In Send to all, een vaste rubriek in de RTL 4-show, staat een bekende Nederlander diens telefoon af. Nicolai sluit hem aan op een groot scherm, zodat het studiopubliek en de kijkers thuis kunnen meegenieten van de foto- en videogalerij. Vervolgens stuurt hij een beschamend berichtje aan alle contacten van de BN’er, zogenaamd van de ster zelf. Later in de show leest hij voor welke reacties zijn binnengekomen.

Bij Hugo Kennis, onder meer bekend van 24Kitchen, had het bericht natuurlijk een culinair tintje. Ruben was amper begonnen met typen of Hugo kon al niet meer stilzitten van nervositeit. ‘Hé lieverd, hoor eens. Ik had net toch een bizarre droom’, begon Nicolai het appje. ‘Ik verzorgde een groot buffet en was helemaal naakt. Maar jij lag tussen het eten! Oesters rond je navel, sushi op je bovenbenen en overal fruit. Wat denk jij dat dit betekent?’

Volledig scherm Ruben Nicolai met de telefoon van Hugo Kennis. © RTL

Ruben vroeg hoe Hugo normaliter een berichtje zou afsluiten. ,,Dit is een grap, ik ben Ruben’’, opperde hij nog, maar tevergeefs. Met ‘X Hugo’ erachter ging het appje naar al zijn contacten. ,,Ik ben gewoon aan het trillen joh’’, zei Hugo.

De reacties vielen niet tegen. ‘Het gaat wel alle kanten op hè, sinds je single bent’, stuurde zijn collega Miljuschka Witzenhausen terug. Ferry Doedens, die geld verdient met naaktmateriaal van zichzelf op OnlyFans, verraadde meteen een eerder gesprek. ‘Leuk idee voor een filmpje, ik zei toch dat je iets met OnlyFans moest doen?’

Volledig scherm Hugo Kennis werd langzaam gek toen Ruben Nicolai zijn berichtje voorlas. © RTL

Pas bij het voorlezen van de volgende reacties realiseerde Hugo zich goed wie het appje allemaal hadden gehad. In zijn telefoon staan immers ook de nummers van zijn moeder en zijn huisarts. Hij kreeg het meteen benauwd toen bleek dat ze allebei hadden gereageerd. ‘Smeerlap’, stuurde de arts terug. ,,Nee, dit kan echt niet’’, riep Hugo, voordat Ruben het appje van zijn moeder voorlas. Het viel mee: ‘Ben je dronken schatje?’ vroeg ze.

Na de uitzending bood Hugo met een knipoog zijn excuses aan via een bericht op Instagram. Hij kijkt toch met een glimlach terug: ‘Wat onwijs leuk hoofdgast te zijn in The big show! Sorry alle vrienden voor het rare appje.’

The big show, gebaseerd op een zeer succesvol Brits format, was de afgelopen weken een van de grootste en ongetwijfeld duurste programma’s van RTL. Voor één aflevering waren soms wel vijf uur aan opnames, vertelde Nicolai aan deze site.

Het programma draait vooral om verrassingen, zoals wanneer Ruben mensen midden in de nacht in hun slaapkamer overvalt met een quiz of iemand onverwacht de ‘ster van de show’ wordt en mag optreden. Het programma begon met ruim 1 miljoen kijkers, maar bleef sindsdien steken op 600.000 à 800.000 toeschouwers. De kerstspecial van gisteren was voorlopig de laatste aflevering.

