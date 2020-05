Rudolph’s Bakery keert terug op 24Kitchen

Van Veen gaat in het nieuwe seizoen aan de slag met makkelijke recepten zoals smakelijke koeken en cakes die je in een handomdraai op tafel zet. Ook waagt hij zich aan feestelijke taarten, hartige baksels en desserts. Van een Parijse vanille-aardbeientaart, Franse tompoucen, Slivovitsj Torta tot een Italiaanse Zuppa Inglese: Van Veen maakt voor ieder wat wils.



De tv-kok is erg enthousiast over zijn terugkeer op 24Kitchen. ,,De afgelopen periode heb ik zó vaak gehoord; we missen je op tv! Ik vind het erg leuk dat de Bakery weer open is, met volop nieuwe inspiratie voor iedereen die van bakken houdt!” aldus Rudolph van Veen.