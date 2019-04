Ruim 1,2 miljoen kijkers zien Married at First Sight-kandidate bruiloft cancellen

updateRuim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond spannende momenten in de tweede aflevering van Married at First Sight . De bruiloft van kandidaat Nick (28) dreigde in het water te vallen toen zijn aanstaande vrouw plotseling koudwatervrees kreeg. Supermarktmedewerkster Bo (27) durfde het tóch niet aan op tv het jawoord aan een wildvreemde te geven. Gelukkig voor Nick stond er een ‘reservevrouw’ voor hem klaar.

De professionals van het RTL 4-programma zagen in Nick en Bo de perfecte match. Totdat de brunette de show van Peter van der Vorst een mailtje stuurde dat ze ‘echt niet meer kon’. Dat ze werkelijk met iemand in het huwelijksbootje zou stappen, had ze niet verwacht. ,,Ik was nieuwsgierig naar de testen en ik wilde echt verder. Totdat Peter mijn naam ineens noemde. Trouwen is toch een groot ding’', vertelde ze vanavond in de uitzending. ,,Ik dacht: Oké, we gaan ervoor. Maar ik werd er niet gelukkiger van. Ik werd echt ziek, zo eng vond ik het. Op deze manier, nee, toch niet.’'

Bo vond het erg haar match teleur te stellen, maar de makers van het programma namen haar niets kwalijk. ,,We hadden er niets aan gehad als ze geforceerd door had gezet’', concludeerde huwelijksdeskundige Paulien Timmer.

Meisjesdroom

Fietsenmaker Nick - die op zoek is naar het type ‘knap, beetje blond, niet te klein’ - werd dan maar gekoppeld aan Maxime (spreek uit ‘Mexime’). Uiteindelijk gaf zij hem het jawoord op Slot Zeist. ,,Mijn meisjesdroom komt uit! Eindelijk is het zo ver’', gilde ze vlak voor de bruiloft uit. ,,Zo lang je je mond houdt, komt het goed’', fluisterde haar vader haar nog even toe voordat ze naar het altaar liep.

Het is het vierde seizoen voor Married at First Sight. Dit jaar melden zich 1.500 gelukszoekers zich aan voor de psychologische testen. Naast Nick en Maxime zijn ook Pascal en Mirjam, Ronald en Monique, Peter en Paul en Joost en Milly gematcht. Deze stellen trouwen, gaan op huwelijksreis en gaan verplicht samenwonen. Na vijf weken beslissen ze of ze getrouwd blijven of niet.

Volledig scherm Nick en Maxime. © RTL