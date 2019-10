Ruim 1,5 miljoen kijkers zien onthulling ‘konijn’ in The Masked Singer

Hippe moves, een goede stem en duidelijk gewend om op het podium te staan: de juryleden van The Masked Singer waren er heilig van overtuigd dat het om iemand uit de hiphopscene ging. Maar wie dat dan precies was, daar wisten ze hun vingers niet precies op te leggen. Zo werd de naam van rapper Lil’ Kleine genoemd, maar werd er ook aan Boef en Ronnie Flex gedacht. Toch bleken er, tijdens de vragenronde, geen overeenkomsten te zijn met de rappers.



Gisteravond viel alsnog het doek voor het muzikale konijn. De stemmers besloten dat het tijd was dat de BN’er in het kostuum zichzelf moest onthullen. Loretta Schrijver bleef in eerste instantie bij haar standpunt: zij dacht dat André Hazes in het pak zou zitten. Later noemde ze Danny de Munk. Haar teamgenoot Carlo Boszhard had wel een vermoeden dat het om Gers Pardoel ging, maar om zijn concurrenten Buddy Vedder en Gerard Joling niet op ideeën te brengen, besloot hij dat voor zich te houden. Vedder en Joling bleken echter op hetzelfde spoor als Boszhard te zitten, en hadden het dus goed: het ging inderdaad om Gers Pardoel.



,,Waanzinnig gedaan”, reageerde Joling na de ontmaskering. Buddy Vedder gilde enthousiast uit dat hij het ‘tóch goed had', Loretta Schrijver klapte in haar handen van blijdschap en Boszhard sloeg zelfs zijn handen voor zijn ogen toen het hoofd van Pardoel onder het kostuum vandaan kwam.