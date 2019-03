Ruim 1,5 miljoen kijkers zien Samuel en Lars de show stelen

Samuel koos tot grote verrassing van de juryleden niet voor een nummer van zijn grote idool George Michael, maar voor de Nederlandstalige klassieker Stil in mij van Van Dik Hout. Zijn optreden werd zo goed ontvangen, dat de coaches zich in allerlei bochten moesten wringen om Samuel voor zich te winnen. Het ventje koos uiteindelijk voor rapper Ali B., die door het dolle heen was. Ook de Limburgse Lars (10) wist de harten van Ali B., Ilse de Lange, Marco Borsato en Anouk te stelen. Hij koos voor het lied Sorry van Kensington. ,,Wat een talent. Niet normaal, man”, reageerde Ali B., die toegaf wel even te hebben getwijfeld om voor Lars te draaien. Borsato daarentegen was heel zeker van zijn zaak. ,,Ik heb geen seconde getwijfeld. Ik hoorde een stem van een jongen van 14, echt te gek!” Volgende week mogen de juryleden voor de laatste keer hun team aanvullen met jonge talenten. Daarna is het tijd voor de battles , waar de strijd om de winst pas echt losbarst. Hoewel de juryleden hun teamleden zorgvuldig hebben gekozen, zijn er nu al een paar deelnemers die worden gezien als grote kanshebbers. In dat rijtje worden onder meer de 14-jarige Sezina Steur s en de 10-jarige Silver genoemd.

Scoren

Niet alleen voor The Voice Kids was het een goede avond. De NPO blijft week na week scoren en ook gisteravond was het weer raak. Maar liefst acht programma’s, waaronder De Wereld Draait Door en TV Show, wisten een plek in de top tien van best bekeken programma’s te bemachtigen. Jinek viel echter net buiten de top en scoorde met 793.000 kijkers.



Andere programma’s die het goed deden waren onder meer Gesprek met de minister president (914.000) en 2 voor 12. Ruim 1,2 miljoen mensen stemden daarop af. Flikken Maastricht moest het doen met net geen 500.00 nieuwsgierigen en de Big Music Quiz van Humberto Tan was goed voor 586.000 kijkers.



Opvallend is de keuze van NPO om herhalingen van Flikken Maastricht prime time uit te zenden. Dat is ook aan de kijkcijfers te zien, de aflevering van gisteravond trok 493.000 kijkers. Een dip in de programmering van de grootste zender van het land.