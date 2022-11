Ruim 1,92 miljoen kijkers zien K-otic na jaren weer bij elkaar komen in seizoensaftrap Even Tot Hier

De grootste verrassing in de aflevering van zaterdag was de reünie van de popgroep K-otic. Vijf van de zeven oorspronkelijke leden zorgden voor een muzikaal intermezzo in het succesprogramma op NPO 1. Sita Vermeulen, Rachel Kramer, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong en Bart Voncken zongen een bewerking op hun doorbraaksingle Damn I Think I Love You over de klimaatacties van de afgelopen tijd.