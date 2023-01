Ruim 2,63 miljoen kijkers zien WIDM-kandidate mysterieus telefoontje krijgen

spoileralertHet 23e seizoen van Wie is de Mol? is gisteravond eindelijk van start gegaan in Kaapstad. Het einde van de eerste aflevering riep al direct vragen op, want ruim 2,63 miljoen kijkers zagen hoe actrice Sarah Janneh een wel heel geheimzinnig telefoontje kreeg.

Let op! Dit artikel bevat spoilers.

Samen met presentator Jurre Geluk is zangeres en actrice Sarah Janneh een van de eerste kandidaten die uit een kist (dezelfde kist waarin de deelnemers eind november in Nederland verstopt zaten) weet te ontsnappen tijdens de eerste opdracht van dit seizoen. Later baant de zangeres zich een weg langs het muzikale oor van dirigent en pianist Stefan Lombard, nadat ze een uur repetitietijd kreeg om samen met een gospelkoor een Afrikaans lied te zingen. Met die opdracht weet ze maar liefst 1500 op te halen.

Maar de blijdschap blijkt van korte duur. Janneh krijgt aan het einde van de aflevering een rood scherm te zien en moet het spel verlaten. Althans, dat denkt ze. Als ze terugkeert in het hotel staat een verrassing op haar te wachten. ,,Goedenavond Sarah, ik heb een bericht dat ik je zou willen geven,” zegt de receptioniste van het hotel. Ze schuift een lade open en overhandigt Sarah een bruine envelop.

Verbazing

Sarah maakt de envelop open en belt naar het telefoonnummer dat in de envelop zit. Aan de andere kant van de lijn hoort ze: ,,Morgen kun je terug in het spel komen door geld uit de pot te spelen. Morgenochtend om negen uur staat er een busje voor je klaar. Ik wacht op jou bij de staalfabriek in Saldanha.” Dit tot grote verbazing van Janneh zelf, die het bericht met open mond aanhoort. ,,Wat is dit jongens? Wat maak ik mee?’’

Volledig scherm Sarah Janneh terwijl ze het telefoontje krijgt © AvroTros

Het 23ste seizoen van Wie is de Mol? is begonnen met ruim 2,63 miljoen kijkers. Dat is een stuk minder dan de afgelopen jaren gebruikelijk was, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De afgelopen drie reguliere reeksen trokken bij de start direct minstens 3 miljoen kijkers. Een extra seizoen in het najaar van 2020 opende met een publiek van 2,66 miljoen mensen. De laatste keer dat er minder dan 2,63 miljoen mensen naar de eerste aflevering keken was in 2016 toen er ruim 2,16 miljoen kijkers op het succesprogramma van AVROTROS afstemden.

Wie is de Mol? was zaterdag wel weer ruimschoots het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Ook Ik Vertrek, dat erna werd uitgezonden, deed het goed met bijna 1,5 miljoen kijkers. NPO 3 deed eveneens goede zaken met Moltalk, het napraatprogramma van Wie is de Mol?. Daar keken ruim 1 miljoen mensen naar.

De commerciële zenders bleven allen onder het miljoen. Naar het programma Weet Ik Veel op RTL 4 keken 919.000 mensen en SBS6 scoorde 665.000 kijkers met The Tribute - Battle of the Bands.

