Ruim 2,9 miljoen kijkers zien onverwachte tweede executie in Wie is de Mol?

Spoiler alertKijkers van Wie is de Mol? hoefden in de tweede aflevering gisteravond niet lang te wachten om te zien wie het spel moest verlaten. Ruim 2,9 miljoen kijkers zagen hoe de eerste kandidaat al direct een rood scherm kreeg te zien.

Let op! Dit artikel bevat spoilers.

De executieronde volgde na een veelzijdige aflevering die ondanks spannende opdrachten voor de kandidaten toch een beetje als vakantie voelde. Er was aan het einde van de tweede opdracht zelfs tijd voor een verkoelende duik in de Albanese zee. Na drie opdrachten die varieerden van munten uit een pot honing graaien tot museumfoto’s namaken met passanten en ballonnen prikken per jeep was het traditiegetrouw tijd voor test en executie.

Glen Faria was vorige week nog in het voordeel toen hij volgens de kijkers thuis de minst verdachte speler was. De rapper kreeg twee vrijstellingen. Hij gaf er één weg aan acteur Everon Jackson Hooi en zette zijn eigen vrijstelling bij de eerste test direct in. Die bescherming was hij nu kwijt en het was daarom extra spannend toen de rapper van Rik als eerste zijn scherm te zien kreeg. Iedereen leek geschokt toen het scherm vrijwel direct rood oplichtte, maar eigenlijk had hij het al zien aankomen. Naar eigen zeggen zat hij ‘niet lekker in het spel’. ‘Alles schiet te snel voorbij. M’n hoofd is ergens anders mee bezig. Met thuis. Deze groep mensen is te sterk voor dit. Je bent er voor 100 procent, of je moet eraan geloven,’ schrijft hij over zijn vertrek in zijn online dagboek.

Waar de kijkers vooraf nog dachten dat Welmoed Sijtsma en Sahil Amar Aïssa het meest verdacht waren, verschoven de statistieken gedurende de uitzending. Sahil Amar Aïssa wordt nog steeds het meest verdacht, maar nu wordt ook Kim-Lian van der Meij naar voren geschoven als potentiële mol.

Ballonnen

In het napraatprogramma Moltalk op NPO 3, dat gisteravond door 913.000 mensen werd gezien, werden alle mogelijke hints en verdachte molacties besproken, maar ging presentatrice Marlijn Weerdenburg ook even in op een puntje kritiek van de kijkers. Sommige kijkers vonden het leegprikken van ballonnen vanuit een rijdende auto op het strand van Albanië slecht voor het milieu. Ze vreesden dat nooit alle stukjes teruggevonden konden worden en dat het afval in zee terecht kon komen of door dieren opgegeten.

De ballonnen die gebruikt werden bij de tweede opdracht waren ‘helemaal biologisch afbreekbaar’. Ook is alles na afloop ‘netjes opgeruimd’, verklaarde Marlijn Weerdenburg. ,,Er is niks in zee terecht gekomen. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken”, stelde ze.

