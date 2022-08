Ruim 2 miljoen mensen zien finale twintigste seizoen Slimste Mens

De cabaretier versloeg in de finale van het jubileumseizoen presentatrice Anniko van Santen en cabaretier Erik van Muiswinkel. Van Kuijk nam het in het finalespel op tegen Van Santen, die hij versloeg door vier goede antwoorden te geven bij de vraag: ‘Wat weet je van Hoog-Catharijne?’.

Van Kuijk speelde in een aparte studio omdat iemand in zijn familie het coronavirus had opgelopen. Daarom deed hij mee ‘als tv-scherm’, een primeur in het programma. Zijn isolement weerhield hem echter niet van het goud. ,,Soms wist ik niet of het publiek lachte”, zegt hij in een interview met deze site.