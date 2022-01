Ruim 5,7 miljoen kijkers zien persconferentie 'nieuwe stijl’

Foto van Nederland­se fotograaf komt op postzegel Rolling Stones in Engeland

Een van de twaalf postzegels die het Britse postbedrijf Royal Mail op 20 januari uitbrengt met daarop foto’s van The Rolling Stones, bevat een foto van de overleden Amsterdamse fotograaf Frans Schellekens (1954-2019). De foto van gitarist Keith Richards maakte Schellekens in 1995 bij een optreden van de band in De Kuip.

12 januari