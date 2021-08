Ruim 665.000 kijkers zien Wilfred Genee terug op tv na overlijden vader: ‘Mam, heel veel sterkte!’

Sarah (40) raakte verlamd bij Pukkelpop­dra­ma: ‘Ik zoek al tien jaar de man die me hielp’

15 augustus ,,This song goes out to Sarah.” Met die woorden zette Foo Fighters-frontman Dave Grohl het nummer These Days in op Pukkelpop 2012, en hij knipoogde naar een meisje in een rolstoel, achter de coulissen. Daar viel Sarah De Schryver (40) net niet in katzwijm. ,,Oh my god, hij heeft het over mij”, dacht ik. ,,Dave Grohl kent mijn náám!”