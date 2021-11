Ruim 800.000 kijkers voor klimaatspecial op NPO 1

Dave Roelvink vader geworden van zoontje Dean: ‘Eerbetoon aan me liefste omaatje’

Beschuit met blauwe muisjes voor Dave Roelvink (27) en zijn vriendin Jazzlyn. Het stel is vandaag de trotse ouders geworden van Dean, zo maakt de realityster bekend op Instagram. ‘Vernoemd naar en eerbetoon aan me aller liefste omaatje (Dien) in de hemel’, aldus Roelvink, die in een filmpje huilend het ventje in zijn armen heeft.

