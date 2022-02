Rusland vooralsnog welkom op Eurovisie Songfestival

Ongehoord Nieuws trapt af met 225.000 kijkers

Ongehoord Nieuws, het tv-programma van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON!), is gisteren van start gegaan met 225.000 kijkers. Het actualiteitenprogramma, dat op NPO 1 werd uitgezonden, ontbreekt daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek in de top 25 met best bekeken titels van de dag.

23 februari