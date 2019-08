Russische ex-miss houdt vol: ‘Voormalige koning Maleisië is vader van mijn zoontje’

De Russische Oksana Voevodina (27) - de voormalige echtgenote van sultan en prins Muhammad V (50) die zich in januari na een regeringsperiode van twee jaar terugtrok als koning van Maleisië omdat seksfoto’s van haar waren opgedoken - blijft volhouden dat Muhammad de verwekker is van haar drie maanden oude zoontje. ,,Hij heeft Muhammad's Aziatische ogen en mijn volle lippen.”

Sinds hun geruchtmakende, nog niet officieel bevestigde echtscheiding, gonst het in Maleisië van de geruchten dat de ex-miss Moskou mogelijk overspel pleegde en dat de reden is voor de breuk die inmiddels een ‘koningsdrama’ wordt genoemd. Oksana gooide nog eens olie op het spreekwoordelijk vuur door op sociale media te benadrukken dat het in mei geboren jongetje ‘ooit koning van Maleisië wordt’.

Op haar eerdere deze week nog openbare Instagramaccount benadrukte Voevodina eerder deze week dat haar zoontje, anders dan in Maleisië wordt beweerd, wel degelijk een Aziatisch uiterlijk heeft. ‘Hij heeft net als zijn vader hele grote ogen en de prominente lippen van mij’, schreef de Russische bij een foto waarop zij en het onherkenbaar gemaakte jongetje te zien waren. Inmiddels heeft ze haar account op privé gezet, waardoor alleen een trouwe groep volgers van Oksana de beelden nog kan zien. Hoewel ze alweer geruime tijd in Rusland woont en Muhammad V in Kuala Lumpur, blijft ze volhouden nog steeds met hem getrouwd te zijn. De grote afstand tussen de echtelieden zou geen privéreden hebben maar het noodzakelijke resultaat van wat zij noemt ‘een politieke situatie’.

Maleisische media geloven weinig van de beweringen van Voevodina. Bijna dagelijks staat de kolommen en websites vol met de jongste ontwikkelingen. Oud-koningin Oksana heeft echter nog niet gereageerd op alle roddels. Muhammad, de huidige koning Abdullah (59) van Maleisië en woordvoerders van het koninklijk huis evenmin.

Dat het niet meer botert tussen de Russische beauty en de oud-koning maakte ze begin juli zelf duidelijk op Instagram. Op 6 juli plaatste ze nog een kiekje waarop ze samen met Muhammad achter de kinderwagen van ‘hun’ zoontje loopt. Drie dagen later zijn haar berichten opeens niet romantisch meer en volgens Maleisische media ‘ronduit dubbelzinnig’ en zelfs een ‘snoeiharde sneer’ naar haar man. Ze schreef onder meer, zonder aanvullende uitleg; ‘de man die echt van zijn vrouw houdt, zal alles doen voor zijn geliefde’, ‘liefde en zorgzaamheid zijn de basis voor een sterke en gezonde relatie’, en ‘een goede echtgenoot zal altijd zijn vrouw steunen en aardig zijn en zich altijd voor honderd procent aan zijn beloften houden’.

Volledig scherm Muhammad V © AFP

Kritiek

Ze ging nog verder met zinnen als; ‘hij neemt altijd de verantwoordelijkheid voor het gezin op zich en legt die verantwoordelijkheid niet op de schouders van zijn vrouw’, ‘tijdens de zwangerschap zou hij zijn vrouw meer aandacht, geschenken en zorg moeten geven’ en ‘relaties zijn gebaseerd op hoe mensen elkaar kunnen ondersteunen en begrijpen’. Maleisische media noemen dergelijke teksten niks anders dan ‘ongezouten kritiek op de tekortkomingen van haar man’.

Na de totaal onverwachte troonsafstand van Muhammad - die in 2016 voor 5 jaar tot koning werd gekroond - werd sultan Abdullah van de staat Pahang op 31 januari dit jaar gekozen als nieuwe koning van Maleisië. De kans dat hij opstapt om toch weer plaats te maken voor Muhammad is nihil. Maar in zijn vaderland vraagt menigeen zich af waarom Muhammad kort na de jaarwisseling en na een ziekmelding van twee maanden überhaupt opstapte. Ook omdat zijn toenmalige vrouw op dat moment zwanger was van hun eerste kindje dat onder normale omstandigheden heerser van het Aziatische land had kunnen worden.

Realityshow

Hoewel Muhammad V - die in 2016 voor 5 jaar tot koning werd gekroond - nooit een officiële verklaring heeft gegeven voor zijn abdicatie in januari, is algemeen bekend dat het verleden van de voormalige Russische schoonheidskoningin Oksana daarin een voorname rol speelde. Zo deed ze ooit mee aan een Temptation Island-achtige realityshow waarin ze poedelnaakt in een zwembad dook. In het water zou ze seksuele handelingen hebben verricht met een mannelijke deelnemer en van dat moment doken eind vorig jaar illegaal gemaakte foto’s op die de Maleisische vorst in grote verlegenheid brachten. Boze tongen beweren nog steeds dat andere sultans hem aanspoorden op te stappen wegens het in diskrediet brengen van de monarchie.

In Maleisië wordt Oksana ‘een op geld beluste bloedzuiger’ genoemd die de toekomst van het Maleisische koningshuis in gevaar heeft gebracht. Menigeen noemt de echtscheiding begrijpelijk omdat Oksana, waarschijnlijk zonder toestemming van haar man, foto’s, filmpjes en privacygevoelige gebeurtenissen uit hun privéleven op sociale media zette. Ook klinkt felle kritiek op Muhammad V. Zo zou hij zich, voordat hij als koning trouwde met de Russische vamp, beter hebben moeten verdiepen in de achtergronden van de vrouw.