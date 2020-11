Rutger Bregman wint NS Publieksprijs met De meeste mensen deugen

Vader Meghan geen 'belangrij­ke getuige' in tabloid­zaak

15:29 Thomas Markle, de vader van Meghan, is ‘geen belangrijke getuige’ in de rechtszaak die zijn dochter heeft aangespannen tegen uitgeverij Associated Newspapers. Dat zei de rechter betrokken bij de rechtszaak vandaag volgens Britse media. Het is daarom niet noodzakelijk dat Markle aanwezig is om in de rechtbank te getuigen.