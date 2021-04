Rutger Castricum wordt quizmaster: 'Toen ik de Amerikaanse versie zag, viel ik even stil’

poll Wie wint de Verraders?

26 april De spanning loopt op richting de finale van de Verraders, het avonturenprogramma van RTL 4. Zaterdag is het zo ver. Dan wordt de winnaar bekend van het spel dat Nederland wekenlang in zijn greep hield. De grote vraag: gaat verrader Samantha Steenwijk er met de zilverschat vandoor, of wordt het toch één van de getrouwen: Loek Peters, Chatilla van Grinsven, Loiza Lamers of Francis van Broekhuizen?