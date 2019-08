Rutte geeft op Lowlands lesje in kunst van handen schudden met Trump

Als Lowlands een graadmeter is voor de komende verkiezingen, deed Mark Rutte er goede zaken in de peilingen. Zelfs op het popfestival - allerminst een rechts bolwerk - scoorde hij applaus in een uitpuilende zaal.

Mark Rutte had drie liedjes geselecteerd om als mogelijke opkomstmuziek te dienen. Het publiek mocht stemmen of het Coldplay, Calvin Harris of Bruno Mars zou worden. En zo debuteerde de premier op de beat van Uptown Funk op Lowlands. Prima binnenkomer. Net als het biertje waar Rutte ook om half een ’s middags al van nipte.



De uitgezochte kleding was informeel Ruttiaans: grijze polo, blauwe jeans en Converse-gympen. Even karakteristiek zijn analyse van de raakvlakken tussen de artiesten op het festival en die in de politieke arena: ‘Politiek, dat is showbusiness voor lelijke mensen.’



Een premier op Lowlands. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Politici kwamen er voldoende, maar nooit de houder van het hoogste ambt. Premier Balkenende bezocht in 2006 het Christelijke Flevo Festival, maar vond de tempel van ongeremd feestplezier ongetwijfeld niet bij zijn imago passen.

Volledig scherm Premier Mark Rutte met festivaldirecteur Eric van Eerdenburg tussen festivalgangers. © ANP

GroenLinks

Ook Rutte betrad op voorhand licht vijandelijk terrein. De politieke voorkeur van de Lowlandsbezoeker is nooit gepeild, maar dat Groen Links er de verkiezingen zou winnen is een veilige gok. Zou de premier een hete ochtend tegemoet gaan en worden gegrild om zijn standpunten over klimaat, immigratie en cultuursubsidies?



Het liep totaal anders. En daarmee precies zoals Rutte zelf ongetwijfeld had gehoopt. De microfoons voor vragen uit de zaal bleven uitgeschakeld en interviewer Martijn de Greve (WNL) had duidelijk meer zin in een gezellig gesprek dan in een stekelig interview. Ook veilige inkoppertjes om Rutte te vragen naar zijn eigen ervaringen met seks, drugs & rock-’n-roll, zijn kennis van de Lowlands-artiesten of zelfs maar zijn boottochtjes met Jort Kelder bleven liggen.



Aardigste onderdeel was een uitleg over de kunst van het handen schudden met Donald Trump. Rutte liet zich verleiden te onthullen met welke tactiek hij voorkomt al bij de begroeting door Trump te worden overmeesterd. ‘Uit onhandigheid trekt Trump je meteen naar zich toe,’ legde Rutte uit. ‘Dat geeft een lullig beeld op televisie. Hoe voorkom je dat?’

Volledig scherm Premier Mark Rutte. © ANP

Machopresident