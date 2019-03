Ruud de Wild bevestigt relatie met Olcay Gulsen

interview Holly Mae Brood en Viktor Verhulst presente­ren RTL5-reality­reeks Love Island

19:31 Actrice-zangeres Holly Mae Brood (24) gaat samen met de even oude Vlaming Viktor Verhulst de Nederlands-Belgische variant presenteren van de internationale kijkcijferknaller Love Island. Daarin gaan in eerste instantie tien jonge singles op een droomlocatie in Spanje op zoek naar een liefdesrelatie. De realityshow, waarbij kijkers het lot van koppels of deelnemers kunnen bepalen, trekt in Engeland en Australië al jaren miljoenen kijkers. Holly Mae is er helemaal klaar voor. ,,In Love Island draait het veel minder om lust dan in bijvoorbeeld Temptation Island.”