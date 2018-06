Ruud de Wild bevriest bijna onder water en zwangere Sharon Doorson showt buik

Wie vanavond naar Radio 2 luisterde, hoorde hier en daar ruis op de lijn. Dj Ruud de Wild maakte namelijk onderwaterradio via een microfoon die in zijn duikmasker was geïnstalleerd. Hoe De Wild het vond? ,,Het was vooral e-r-g koud!''

Voor Wereldmilieudag maak ik twee uur lang live radio onder water. Nu op @NPORadio2. #KRONCRV #Wereldmilieudag Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 5 Jun 2018 om 8:10 PDT

Dit is al een deel van de afgezonken studio. Spannend. Straks tussen 16-18 uur de Wild onder water. NPO radio 2. #nporadio2 #ruuddewild Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 5 Jun 2018 om 1:24 PDT

Sterrenfotograaf William Rutten is behoorlijk onder de indruk van de gortdroge torso die Jan Kooijman momenteel heeft.

Geraldine Kemper ging vandaag weer eens op babybezoek bij haar collega Jan Versteegh. Zijn dochtertje Lulu Keesje werd in oktober vorig jaar geboren.

M’n zussie is even op bezoek! ❤️ @geraldine_kemper Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 5 Jun 2018 om 4:28 PDT

Styliste Manon Meijers (de vriendin van Guus Meeuwis) had het vandaag druk, omdat Wendy van Dijk wat kleding moest passen.

Drukte in de paskamer. Gelukkig niet allemaal tegelijk 😂 #styling #stylist #MrsTheVoice #MrRobinson magikdannulunchen Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jun 2018 om 4:24 PDT

Waar de meeste reizigers het liefste kiezen voor soepel zittende kleding, trekt zanger Dries Roelvink voor een vliegtripje toch echt een superstrak maatpak aan.

Boarding time.. Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 5 Jun 2018 om 3:56 PDT

Nicolette Kluijver en haar kroost zijn vanmiddag naar een zo te zien erg rustig Madurodam in Den Haag geweest.

Wij zijn reuzen! Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 5 Jun 2018 om 1:37 PDT

Actrice Carolien Spoor en haar echtgenoot Jon Karthaus hebben tijdens hun vakantie een pastaatje met truffel en verse strooikaas weggespoeld met een wit wijntje.

En na de pasta met verse truffel en parmeggiano was de avond volmaakt... #pirandello #culinairhoogstandje #weekendjeweg #nualheimwee #familytime @jonkarthaus Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 4 Jun 2018 om 23:50 PDT

Marco Borsato kan er nog steeds niet over uit. In strandtent Zest op Curaçao liep hij voormalig The Voice of Holland-deelnemer Ivar Oosterloo en zijn vriendin tegen het lijf. Ivar zat ooit in 'Team Borsato'.

Kijk eens wie ik hier tegen kom op Curacao @ivaroosterloo eens #teamborsato altijd #teamborsato ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 4 Jun 2018 om 19:05 PDT

Zangeres Kimberly Fransens is op het dak van een wolkenkrabber in Bangkok (Thailand) een mierzoete cocktail gaan drinken. Of het lekker was? De blondine was vooral onder de indruk van het fraaie uitzicht.

The sky isn’t the limit. Its just the view #bangkok #thailand Een foto die is geplaatst door null (@kimberlyfransens) op 4 Jun 2018 om 21:25 PDT

Tibor Lukács, de acterende man van actrice Hadewych Minis, keerde na een verblijf in Zweden terug naar zijn gezin met twee Vikinghelmen voor hun onherkenbaar gemaakte kinderen.

Jeeeeeeeeeuj, papa is eûven trög uīt Zwêdeñ 🎺🤸🏻‍♂️🎺 Een foto die is geplaatst door null (@hademini) op 4 Jun 2018 om 23:29 PDT

Volkszanger Frans Duijts is aan het lijnen. Dus neemt hij naar zijn werk tegenwoordig een lunchpakketje met verantwoorde inhoud mee: een appel, banaan en twee bruine boterhammen met kipfilet.

‪Ik ga werken en ik neem mee!‬ ‪#100KG #afvallen #sporten 😅🤣😂‬ Een foto die is geplaatst door null (@fduijts) op 5 Jun 2018 om 1:18 PDT

Antje Monteiro staat vandaag op intieme wijze stil bij het overlijden van haar moeder. ,,Vorige week is mijn hart in duizend stukjes gebroken.''

Vorige week is mijn hart in 1000 stukjes gebroken. En ik denk niet dat ie ooit helemaal zal helen. Vandaag laten we je gaan. Dag mammie ik mis je nu al 💔 #Trotsopjou Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 4 Jun 2018 om 23:33 PDT

Cabaretier Alex Klaasen keert met aandoenlijke foto's (even swipen) terug naar zijn jeugdjaren toen hij van Sinterklaas een naaimachientje kreeg. ,,Sint wist niet helemaal of het klopte. Daarna ging ik heel hard viool spelen.''

Zangeres Sharon Doorson is over enkele weken uitgerekend van haar eerste kindje: een meisje. De afgelopen weken stelde ze zich wat terughoudend op, maar nu mag iedereen haar buikje zien. De foto's zijn gemaakt door een professionele fotograaf.

Art Rooijakkers, die bij RTL aan de slag gaat, kreeg van zijn voormalige werkgever AVROTROS tijdens zijn afscheid een levensgrote Wie is de Mol?-poster. Of Art daar blij mee is? Zijn tweeling Puk en Keesje in ieder geval wel.