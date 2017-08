Ruud de Wild: Ontslag door 538 was grote naai-actie

video Mel B gooit water over Simon Cowell na flauwe grap over matige huwelijksnacht

10:09 Voormalig Spice Girl Mel B (42) is gisteravond woest weggelopen tijdens een liveshow van America's Got Talent, nadat collega-jurylid Simon Cowell een flauwe grap maakte over haar 'teleurstellende huwelijksnacht'. Dat was tegen het zere been van de zangeres, die in scheiding ligt met haar man Stephen Belafonte.