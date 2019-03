Ruud Feltkamp en andere BN’ers nog altijd misbruikt voor bitcoinbedrog

Om nog maar eens duidelijk te maken dat hij er niks mee te maken heeft, heeft ex-GTST-acteur Feltkamp zichzelf op Twitter inmiddels maar ‘Ruud ‘ik adverteer niet op Facebook’ genoemd. ,,Het is heel irritant”, zegt de acteur die zich inmiddels gestort heeft op het ontwikkelen van handelssoftware voor cryptovaluta. Dat maakt het bitcoinbedrog rond hem ook zo geraffineerd. ,,Dagelijks krijg ik meldingen dat mensen mij zien op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn: noem het maar op. Dit is echt vervelend voor mensen die erin trappen, die hebben het vaak al niet breed, maar ook voor mezelf. Ik probeer met eerlijk en hard werk een goede reputatie op te bouwen, en dan wordt je naam misbruikt door een paar van die flapdrollen.” Feltkamp heeft aangifte gedaan bij de politie.



Hoe groot precies de groep Nederlandse gedupeerden is die heeft toegehapt, is onbekend. Op de website van het AvroTros-programma Opgelicht?! staan meerdere meldingen van deelnemers die kunnen fluiten naar hun geld: ,,Onlangs heb ik mij aangemeld (...) Ik kwam daar terecht via een link over RTL Late Night en Ruud Feltkamp en hoe hij nu bezig is met bitcoin. Ze deden het voorkomen alsof je winst kunt behalen nadat je 250 euro had overgemaakt. Dit was natuurlijk al te mooi om waar te zijn...”