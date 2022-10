Ruud wordt vergeleken met seriemoordenaar Dahmer en Eva gaat dinsdagdip te lijf

Kijkers verbijs­terd als Hanneke naar huis moet in Eén tegen 50 na druk op verkeerde knop: ‘Next level zuur’

Ze leek met gemak door te gaan naar de volgende vraag, maar deelnemer Hanneke gooide haar eigen glazen in door per ongeluk op de verkeerde knop te drukken in Eén tegen 50. Presentatrice Caroline Tensen was onverbiddelijk en stuurde haar naar huis, maar twitterende kijkers hadden haar liever een tweede kans gegund. ‘Dit is next level zuur.’

24 oktober