Ruziënde broers hinten op reünie van Oasis: ‘Als Manchester City de Champions League wint’

Met de mogelijke reünie van Oasis lijkt de giftigste broedertwist in de muziekwereld bijgelegd. Britse fans hopen dat Noel en Liam Gallagher, water en vuur, voor even op hun tong bijten.

Noel Gallagher vatte de aversie tegen zijn broer samen in één van zijn even grappige als dodelijke oneliners. ,,Ik mocht mijn moeder, tot ze Liam baarde”, sneerde hij. De zin, door een journalist van The Guardian opgeschreven, gooide koud water over de kans op een reünie van Oasis. De superband, het gezicht van Britpop, leek nooit meer gezamenlijk op het podium te stappen. En nu lijkt de ruzie aller ruzies alsnog bijgelegd.

,,Als Manchester City de Champions League wint, bel ik mijn broer en breng de fucking band samen”, reageerde Liam Gallagher op Twitter op vragen of er waarheid schuilde in de geruchten van een vierdaags optreden op het landgoed Knebworth, ten noorden van Londen. De man met het kortste lontje in de muziekwereld zorgde met deze opmerking voor een gekte. Weinig bindt het duo, behalve de liefde voor hun club.

Aantrekkingskracht

Als de wapenstilstand geen stilte voor een nieuwe storm vormt, treedt Oasis over twee jaar voor in totaal 500.000 toeschouwers op. Zowel Liam als Noel kan voor die tijd geen ruimte vrijmaken in het toerschema. Bijna drie decennia na het uitkomen van hun eerste album, Definitely Maybe, blijft hun aantrekkingskracht enorm. Of het daadwerkelijk van de grond komt, hangt van de compromisloze broers af.

De vete, leidend tot een breuk in 2009, kwam niet voort uit één specifiek incident. Het duo haalde vanaf de doorbraak elkaar het bloed onder de nagels vandaan. Ze gingen elkaar te lijf met stoelen in studio’s, sloegen met cricketbats, scholden elkaar verrot in interviews en vochten stomdronken in Spanje. De documentaire Supersonic bracht de giftige relatie in al zijn goorheid naar buiten.

Liam Gallagher bij Manchester City

Brandstof

,,Oh nee, Noel heeft geen tijd om de première bij te wonen”, snoefde Liam hierover. ,,Hij zit in één van zijn enorme huizen, waarschijnlijk tofu te eten tijdens een gezichtsbehandeling. Klopt dat niet, man van het volk?” Noel, eens een socialist uit een volksbuurt in Manchester, liet merken rechtser te zijn geworden. Het vormde voor Liam de brandstof om de brokstukken van hun relatie met een mokerhamer tot stof te slaan.

De aanslag in de Manchester Arena leek aanvankelijk het laatste restje bindmiddel weg te blazen. Tijdens het One Love concert - voor de slachtoffers en de nabestaanden - zong Liam Don’t Look Back in Anger, tijdens de rouwperiode geadopteerd tot lijflied van de stad, in zijn eentje. Broer Noel trad elders op met zijn band High Flying Birds. Liam liet niet na om deze daad van ‘egoïsme’ in de ether te slingeren.

Verbazing

De nasleep van een duet met Chris Martin in het cricketstadion op dezelfde avond zorgde voor verbazing. Liam had de voorman van Coldplay in het verleden voor ‘kamerplant’, ‘dominee’ en ‘aardrijkskundeleraar’ uitgemaakt. ,,Fucking hell”, zei Liam met zijn gebruikelijke voorkeur voor scheldwoorden. ,,Ik neem alles terug wat ik over je heb gezegd. Je klinkt ‘fucking’ goed.” Zonder drank en drugs in zijn lijf bleek Liam schappelijker dan verwacht.

Noel, die het leeuwendeel van beroemde songs als Wonderwall en Champagne Supernova componeerde, noemde zijn jongere broer ooit ‘de meest boze kerel op de planeet, een man met een vork in een wereld van soep’. De Arena Attack gaf Liam een lepel. Zijn woede zwakte af, resulterend in een mogelijke hereniging. Als Liam woord houdt en Manchester City op 10 juni zoals verwacht de Champions League wint, keert Oasis terug. Tenzij de heren alsnog een reden vinden om elkaar ouderwets te haten.

Noel Gallagher met Josep Guardiola, manager van Manchester City