Ryanne blij met ijzersterke maag en Patrick gruwelt van chronisch slaapprobleem

Hans Klok werkt in Vegas toch weer samen met Bay­watch-ster Pamela Anderson

8:11 Illusionist Hans Klok (50) gaat in de Amerikaanse gokstad Las Vegas toch weer samenwerken met Baywatch-ster Pamela Anderson. De 51-jarige actrice doet de openingsact van zijn show in het enorme hotel en casino Excalibur. Volgens Klok, die 13 april in het vliegtuig stapt, heeft de beroemde blondine hem de afgelopen maanden geholpen met het regelen van de werkvergunningen.