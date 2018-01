Ryanne van Dorst gaat in tv-programma op zoek naar Nederlandse identiteit

video Rapper Boef door het stof nadat hij hulpvaardige vrouwen 'hoeren' noemde

De Nederlandse rapper Boef is vandaag diep door het stof gegaan nadat hij in een Snapchatfilmpje drie vrouwen die hem tijdens de jaarwisseling een lift hadden gegeven, kechs (het straattaalwoord voor hoeren) had genoemd. Op sociale media werd de 24-jarige Sofiane Boussaadia - de echte naam van Boef - scherp veroordeeld voor zijn kwetsende uitspraak. ,,Sorry dat ik vrouwen heb beledigd'', excuseert hij zich nu op Instagram.