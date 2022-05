‘S10 is erg benaderbaar in Turijn en gaat zelfs picknicken in het park’

We blikken terug met tv-columniste Angela de Jong op de eerste show in Turijn van het Eurovisie Songfestival. Het valt op dat het muziekspektakel een stuk minder in beeld wordt gebracht dan vorig jaar in Rotterdam. Ook de presentatoren - en met name Laura Pausini - maken weinig indruk. ,,Dan ga je terugverlangen naar Chantal Janzen, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley én ook Jan Smit.”



Ook wordt er natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij het optreden van S10. Ze ontroerde - met misschien zangtechnisch niet haar allerbeste optreden - door een gevoelige versie van De Diepte. Maar niet alleen het nummer, sprak tot de verbeelding. Angela is ook onder de indruk van de sterke persoonlijkheid van de pas 21-jarige zangeres.



Het valt ook op hoe benaderbaar de Nederlandse inzending is. Een dag na haar optreden gaat ze alweer picknicken met de pers in een park in Turijn. Verslaggever Alexander van Eenennaam is daar natuurlijk bij en zal met S10 spreken.



Daarnaast blikken we terug op de andere acts uit de eerste halve finale en gaan we in sneltreinvaart door de optredens in de tweede halve finale. Op welke landen moet je letten en waar kan je juist even wat hapjes en nieuw drinken gaan pakken? Zweden is in ieder geval topfavoriet voor die halve eindstrijd.