S10 knalt Top 40 binnen met inzending Eurovisiesongfestival

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 12 maart. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 12 stijgers en 18 zakkers.

37 (--) BAM BAM- Camila Cabello feat. Ed Sheeran

In 2019 kwamen Ed Sheeran en Camila Cabello al samen in de Top 40 terecht. South Of The Border was toen de zevende Top 40-hit voor Cabello en kwam tot nummer 9. De twee werken nu samen op Bam Bam dat afgelopen week de Alarmschijf was op Qmusic. Ed Sheeran begint door de binnenkomst een tweede periode waarin hij met vier hits tegelijk in de lijst staat. De Brit staat namelijk ook nog met Overpass Graffitti, Peru en The Joker And The Queen in de lijst. Bam Bam is nieuw op nummer 37.

34 (--) BIEBER VAN DE KROEG- Donnie en Mart Hoogkamer

Het idee voor een samenwerking tussen Mart Hoogkamer en Donnie ontstond terwijl Donnie in de schuur snacks aan het frituren was. Donnie heeft inmiddels een serie succesvolle samenwerkingen in de Top 40 gezet na hits met Frans Duijts en René Froger. Mart Hoogkamer verraste vorig jaar met Ik Ga Zwemmen dat twee weken op nummer 1 stond. Deze week scoort hij zijn tweede hit met Bieber Van De Kroeg dat deze week op nummer 34 staat.

6 (--) DE DIEPTE- S10

Met De Diepte gaat S10 ons land vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival in Italië. In de Top 40 maakt de track een ambitieuze start want nooit eerder kwam een Nederlandstalige inzending zo hoog de lijst binnen. Alleen de Engelstalige inzending van Anouk, Birds, wist hoger van start te gaan – op nummer 4. De Diepte is de hoogste nieuwe in de lijst van deze week – op nummer 6.

1 ( 1) THE MOTTO- Tiësto & Ava Max

Gayle staat met ABCDEFU voor de derde week op nummer 3. De Amerikaanse is ingehaald door Antoon die met Hallo de snelste stijger is en deze week op nummer 2 weet te komen. Tiësto en Ava Max houden ook deze week de eerste plaats stevig in handen. Tiësto stond eerder al 7 weken op 1 met The Business en wordt daardoor de 17e Nederlandse act die de Top 40 voor 10 of meer weken heeft weten aan te voeren.

Deze week, vanwege de Top 500 van de 90’s, geen Top 40 Update op Qmusic. Maar natuurlijk is er deze vrijdag, vanaf 14.00 uur, wel weer een nieuwe lijst.

