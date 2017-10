Saar Koningsberger maakt geslacht baby bekend

Geen 12, maar 14 bejaarden vinden liefde in Hotel Romantiek

11:03 Cupido heeft raak geschoten in Hotel Romantiek. Gisteravond zagen een miljoen mensen in het KRO-NCRV-programma hoe tien ouderen bij elkaar de liefde vonden. Vandaag komt daar nog eens een vleugje romantiek bij, want ook Johan en Diny (beiden 79) zijn inmiddels een stelletje.