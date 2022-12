Sam Hagens in gesprek met SBS 6 over rol presentator HLF8

Recensie De verrukke­lij­ke Net­flix-se­rie Wednesday is Riverdale zonder zeepgeur

Goed nieuws voor iedereen die Tim Burton - dankzij films als Beetlejuice, Edward Scissorhands en The Nightmare Before Christmas de koning van de onschuldige gothic-cinema - de laatste jaren heeft gemist. De verrukkelijke Netflixserie Wednesday, over de morbide tienerdochter uit de beroemde Addams Family, is zijn beste werk sinds de musicalverfilming Sweeney Todd uit 2007. Het komt allemaal wat aarzelend uit de startblokken, maar tegen het eind van de eerste episode ligt binge-gevaar op de loer.

