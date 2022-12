Sam Hagens in gesprek met SBS6 over rol presentator HLF8

Muziekpro­du­cent probeerde Ashanti te dwingen tot seks

Een muziekproducent heeft zangeres Ashanti ooit voor de keuze gesteld om seks met hem te hebben onder de douche of een bedrag van 80.000 dollar (zo’n 76.000 euro) te betalen in ruil voor zijn werk. De man had haar vooraf gezegd dat hij het gratis zou doen.

