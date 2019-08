Sam Smith na anderhalf jaar therapie: Dit was mijn zwaarste periode in 27 jaar

‘Terwijl ik hier zit op mijn eerste vakantie in lange, lange tijd, kijk ik terug op anderhalf jaar therapie en wat waarschijnlijk de zwaarste periode is geweest die ik in 27 jaar heb meegemaakt. Afgelopen zes maanden heb ik zoveel gelezen en bekeken om alle rotzooi in mijn hoofd op een rijtje te krijgen’, aldus Sam. Hij wilde zijn problemen een plekje geven zodat hij er nooit meer last van zou hebben.



Smith komt naar eigen zeggen steeds meer tot het besef dat hij goed is zoals hij is. ‘De rotzooi in je hoofd is geen rotzooi. Het is wie je bent. Door constant te proberen te veranderen en op zoek te zijn naar perfectie en een leven zonder pijn, veroorzaak je alleen maar meer pijn, realiseer ik mij. Ik zit nog steeds op koers en ik leer nog steeds, maar ik ben nog nooit zo dichtbij een oprecht gevoel van blijdschap, dankbaarheid en vrede geweest.’



Sam hoopt dat zijn woorden anderen kunnen helpen. ‘Het geeft mij troost om naar de woorden van vreemden te luisteren. Dus hopelijk kan ik soms die vreemde voor jullie zijn.’ De popster sluit af met het advies aan zijn volgers om elke ochtend en elke avond tegen jezelf in de spiegel te zeggen dat je goed bent zoals je bent.