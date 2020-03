Sam Smith stelt nieuwe album uit vanwege coronacrisis

BNNVara komt met reportage over Nederland­se IC's met coronapa­tiën­ten

17:45 Filmmaker Jessica Villerius heeft een week lang artsen en specialisten gevolgd die coronapatiënten behandelen op de intensive care in drie Nederlandse ziekenhuizen. In de eenmalige reportage Levenslust, die woensdag is te zien op NPO 1, brengt ze in beeld hoe zij in deze uitzonderlijke tijd hun werk doen, meldt BNNVara.