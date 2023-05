Sam Smith stopt optreden in Manchester na vier nummers

Peter Gillis heeft een nieuwe vriendin: ‘Chemie alsof we elkaar al jaren goed kennen’

Peter Gillis is weer gelukkig in de liefde. De 61-jarige ondernemer heeft sinds twee maanden een relatie met Wendy van Hout. De nieuwe liefde van Gillis is vanaf volgende week ook te zien in zijn programma Massa is kassa, waarvan het tiende seizoen dinsdagavond begon.