Samantha de Jong (Barbie) in ziekenhuis met gebroken bekken en pols

Samantha de Jong (29), beter bekend als de Haagse realityster Barbie, blijkt afgelopen woensdag haar bekken en pols te hebben gebroken. Ze ligt momenteel in een ziekenhuis in haar woonplaats om te herstellen. De Jong schreef vanmorgen op Instagram dat het weer wat beter met haar gaat.

In het alleen voor geaccepteerde volgers te lezen Instagrambericht stelt De Jong, die eind vorig jaar enkele maanden in een Schotse kliniek verbleef omdat ze kampte met psychische en verslavingsproblemen, dat ze nog steeds niet lekker in haar vel zit. ,,Ik maak veel mee en heb verdriet over mijn kinderen”, aldus Barbie. Haar zoontje Milano en dochtertje Angelina wonen al geruime tijd bij hun vader Michael van der Plas, de ex-man van Samantha de Jong. De twee werden vorig jaar toegewezen aan hun vader nadat de realityster zich van het leven had proberen te beroven. Vervolgens werd ze langere tijd verpleegd in een Haagse kliniek en aansluitend in Schotland.

Over de instanties die zich in haar leven hebben gemengd, schrijft Samantha nu: ,,Die zitten steeds in mijn nek.’’ Ze vindt het vervelend dat er over haar wordt geroddeld en heeft het gevoel dat ze zich steeds naar de buitenwereld moet bewijzen. De ‘onwaarheden’ die over haar worden rondgestrooid, maken haar kapot, zo vindt de Haagse. Met grote stelligheid: ,,Oordeel niet als je niks weet van iemands leven.’’

Samantha de Jong werd de afgelopen dagen op sociale media bedolven onder de beterschapswensen. Daar is ze uiterst dankbaar voor. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichten.’’ Haar nieuwe vriend Maron Hill, de rechterhand van de Nederlandse dj Jean, schrijft op Instagram dat hij gisteravond lang bij zijn vriendin op ziekenbezoek is geweest. ,,Het gaat de goede kant op met haar en ze heeft haar rust nodig’’, laat hij weten.

Grote zorgen

Hoe Samantha gewond raakte, laat ze in het midden. De politie liet woensdag aan deze site weten dat er ‘een slachtoffer in de Korbootstraat in Den Haag met de ambulance was opgehaald en naar het ziekenhuis was gebracht’. De naam van de oud-realityster, die daar woont, werd echter niet gegeven. De brandweer meldde die dag rond het middaguur naar de straat te zijn uitgerukt om iemand uit een woning te hijsen. De Rijswijkse zanger Jeffrey van der Meer. haar ex-vriend, vertelde woensdag al aan deze site dat hij zich grote zorgen maakt over Samantha. ,,Maar wat zich in de Korbootstraat heeft afgespeeld, weet ik niet.” De Haagse pompbediende en pornoacteur Rolf Tangel, ook een recente ex van Samantha, zei ook van niets te weten. En Michael van der Plas weigerde elke vorm van commentaar.

De Haagse deed vorig jaar twee maal een zelfmoordpoging omdat ze volgens eigen zeggen uit balans was geraakt door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen tegen borderlineverschijnselen en slaapmiddelen. Samantha deed in januari vorig jaar de, voor zover bekend, eerste poging om zich van het leven te beroven. Haar toenmalige manager Jake Hampel adviseerde haar toen zich te laten behandelen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Onder meer omdat Barbie dat zou hebben geweigerd, trok hij zijn handen van haar af. Afgelopen woensdag stelde hij niet te weten wat er met de Haagse was gebeurd.

Ontslagen

In juli 2018 kwam het nieuws naar buiten dat Samantha uit het raam van haar huis zou zijn gesprongen. Haar toenmalige vriend Jeffrey stelde toen, op basis van wat hij van Barbie hoorde, dat ze de nacht voor het incident bezoek van twee nog onbekende mannen zou hebben gehad. Eén van hen zou een verdovend middel in haar frisdrank hebben gedaan, waarna de Haagse onwel werd. De politie stelde vooralsnog geen aanleiding te zien voor nader onderzoek. Nadat Barbie uit de Schotse afkickkliniek was ontslagen, vertelde ze voortaan door het leven te willen gaan als Samantha de Jong. Onlangs kwam ze daar toch weer op terug. ,,Ik ben en blijf toch altijd Barbie, dus dan laat ik dat maar zo.’’

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl

