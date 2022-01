Samantha Steenwijk: ‘Sorry als woorden verkeerd zijn overgekomen’

Samantha Steenwijk betreurt hoe haar uitspraken over de situatie rondom The Voice of Holland ‘zijn overgekomen’. In RTL Boulevard stelde de zangeres dat The Voice wat haar betreft wel erg ‘geblamed’ werd. Overigens vond de oud-kandidate van het programma dat ze nooit iets heeft meegemaakt qua seksueel grensoverschrijdend gedrag.