Sander Schimmelpenninck ziet toekomst in Zweden liggen: ‘Kwaliteit van leven is hoger’

Advocaat The Voi­ce-kandidaat Nienke krijgt nóg twee meldingen: ‘Onafhanke­lij­ke commissie nodig’

Steeds meer vrouwen staan op om melding te doen van seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland. Bij advocaat Sébas Diekstra, die ook The Voice-kandidaat Nienke Wijnhoven bijstaat, zijn gisteren opnieuw twee nieuwe meldingen van oud-kandidaten binnengekomen. ,,Het gaat hier niet zozeer om strafbare feiten, maar wel om ernstig grensoverschrijdend gedrag dat echt niet thuishoort binnen zo’n productie”, zegt de raadsman tegen deze site.

25 januari