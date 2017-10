Sandra Masmeijer: Frank heeft het ongekend zwaar

Sandra blijft geloven dat de voormalig quizmaster, van wie ze al een tijd gescheiden leeft, onschuldig is. ,,Ik blijf van mening dat hij geen crimineel is. We zijn formeel van tafel en bed gescheiden. Maar dat houdt niet in dat ik Frank nooit meer wil zien. Ik heb nog steeds diep respect voor de vader van mijn dochters. De laatste tijd hebben we zelfs intensief contact, ook nu we niet meer samen zijn'', gaat ze verder. ,,Ik spreek ook zijn moeder regelmatig om haar te steunen. Ik zeg nooit nooit of het op den duur weer goed gaat komen tussen ons. We zijn alles kwijtgeraakt en ik woon nu in een klein appartement, terwijl we het natuurlijk vroeger heel goed hadden. Ik probeer het hoofd boven water te houden en werk nog steeds in een kledingboetiek.''



De moeder van twee gaf in mei nog aan zich 'een vreemde' te voelen tegenover haar ex. ,,Na 33 jaar man en vrouw te zijn geweest zaten we als vreemden tegenover elkaar. Lang heb ik nog gedacht dat het tussen ons allemaal nog wel een keer goed zou kunnen komen, maar dat gevoel is nu helemaal verdwenen'', liet ze los over het moment dat de scheidingspapieren werden getekend.