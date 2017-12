Sandra Schuurhof weer single

De brunette liet eerder dit jaar weten in de zevende hemel te zijn met politieman Stephan. Ze was dankbaar dat ze het liefdesgeluk weer gevonden had na haar stukgelopen relatie met Hans Luiken, de vader van haar zoontje James Luke (3). Het koppel ging in goed overleg al voor de geboorte van het jongetje uit elkaar. Hun relatie duurde twee jaar.

In 2015 liet de presentatrice, die onlangs te zien was in het SBS6-programma Cold Case: Dader Gezocht, AD Magazine weten als alleenstaande moeder alles goed te moeten plannen. ,,Als je weet hoe je het wilt hebben, is dat niet moeilijk of ingewikkeld. Ik wil bijvoorbeeld dat hij niet naar de opvang gaat. En dus zorg ik gewoon dat er 's avonds iemand is om op te passen.''