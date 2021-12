Sandra Ysbrandy bleef ondanks blessure doorgaan in Robinson: ‘Nooit aan opgeven gedacht’

Televisiekok Sandra Ysbrandy hield het lang vol in Expeditie Robinson, nadat ze bij de tweede proef al een ernstige blessure had opgelopen. ,,Ik dacht: als ik dit zeg, lig ik eruit.”

Als je hoort wat Sandra Ysbrandy (52) op de eilanden rond Kroatië heeft doorgemaakt, rest er één conclusie: wie het survivalprogramma straks ook wint, een Robinson is de televisiekok sowieso.

Al aan het begin de expeditie kwam ze verkeerd terecht tijdens de tweede proef waarbij een menselijke toren moest worden gebouwd. ,,Ik hoorde het knappen in mijn knie. Die eerste twee weken heb ik veel pijn gehad. Zat er vocht in mijn been. Het zag ook blauw. Maar het weer was heel slecht. Dus droeg ik een lange broek, waardoor het niet zo opviel. Ik heb niemand in vertrouwen genomen. Niemand van het team, zelfs niet Sylvana (IJsselmuiden, met wie ze veel optrok, red.), maar ook niet van de productie. Ik dacht: Als ik dit ga zeggen, lig ik er direct uit.”

Sandra Ysbrandy bleef meer dan vier weken in de expeditie. Ze kookte voor de kandidaten, won proeven en genoot op Winnaarseiland. Toen ze de expeditie (na de opnames in juni) moest verlaten, meldde ze zich wel onmiddellijk bij de huisarts. Die stuurde haar door naar het ziekenhuis waar een mri-scan een onverwacht akelige diagnose uitwees: meniscus gescheurd, onderbeen gebroken en haar voorste kruisband gescheurd. ,,Op 19 augustus ben ik geopereerd. Daarbij heb ik wel mazzel gehad, want door corona sta je niet meteen bovenaan de lijst. Maar ik ben toch snel geholpen. Daarna heb ik zes weken op krukken gelopen. Ik ben nu aan het revalideren. Dat duurt acht, negen maanden.”

Moest ze niet ook in het gips vanwege de breuk? ,,Dat was te laat. De arts zei: ‘Ik had je graag eerder gezien’. Dat ging natuurlijk niet. Er was nu niets meer aan te doen, maar de breuk is toch geheeld.”

Sandra Ysbrandy, bekend van programma’s als Carlo & Irene: Life4You, Tijd voor MAX en Kook mee met MAX, hield vol. ,,Na de samensmelting ging het beter. Het vocht was eruit, maar de knie bleef instabiel. Dat voelde ik bij de proeven, een hel. Paracetamol heb ik wel gevraagd, maar dat stond ook op rantsoen. Ik sliep gewoon slecht, maar dan kreeg je er één of twee mee, maar dan zaten er wel weer twee of drie dagen tussen voordat ik ze weer kreeg. Zijn ze dus heel streng in. En op een onbewoond eiland heb je óók geen medicijnen.”

Of ze aan opgeven dacht? ,,Nooit”, stelt ze resoluut. ,,Ik wilde zo graag door. Ik wist op dat moment natuurlijk niet wat ik mankeerde. Ik dacht eerlijk gezegd niet dat het zo ernstig was.”

Volledig scherm Sandra Ysbrandy bij de perspersentatie van Expeditie Robinson op krukken © Brunopress

Ze moest er gisteravond, als laatste door stemming, uit. Net voor de halve finale. Twee kampen werden samengevoegd: Yuki Kempees en Britte Lagcher bij Sandra Ysbrandy en Robbert Rodenburg. Eigenlijk had ze de beste papieren met vijf stemmen, maar ze liet zich in het ootje nemen door Yuki en Britte. De laatste stelde voor (‘Vanuit een feministisch oogpunt, het liefst zo veel mogelijk vrouwen’) om op Yuki te stemmen, in de wetenschap dat hij ‘gewoon’ nog een immuniteitsring had. Robbert wist daar overigens niets van. De YouTuber (één stem) dacht ze gelijk zouden eindigen, Yuki en Sandra met allebei vijf stemmen. Tot ook hij er, net als de verbouwereerde Sandra, op de Eindlandraad achter kwam dat Yuki de ring nog had, de vijf stemmen van Sandra op Yuki dus vervielen en hij (met één stem) en Yuki (met twee stemmen) Sandra naar huis hadden gestemd.

Sandra reageerde sportief na de uitschakeling: ,,De stemming kwam als een totale shock. Ik had absoluut niet verwacht dat ik eruit zou liggen. Tactiek is dus echt niet mijn ding geweest. Dat krijg ik nu zo om de oren. Ik vertrouwde blindelings op de afspraken die ik met Britte gemaakt had. Britte had het over girlpower. Dat ze het wel gaaf zou vinden als er veel vrouwen in de finale zouden staan. Dat leek mij ook fantastisch. De hele dag dacht ik: ‘Ha, rust. Nu hoef ik de hele dag nergens meer aan te denken’. Ik ben er gewoon in gestonken.”

Hoe ze terugkijkt op Expeditie Robinson? ,,Het was een cadeau. Ik heb het zo fantastisch gehad. Mooie gesprekken gevoerd. Een maatje gevonden in Sylvana. Ik heb negen dagen op winnaarseiland gezeten. Al die verrassingen meegemaakt. Dat ik dat heb mogen ervaren vind ik zo bijzonder. Ik ben een heel dankbaar mens.”